Eleição da Associação dos Militares do Acre agita quartel da PM nesta segunda-feira

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/06/2017 11:13:59

O dia começou movimentado na frente do quartel da Polícia Militar do Acre, no Centro de Rio Branco, por causa da eleição da Associação dos Militares do Acre (AME). Em todo estado pouco mais três mil filiados a entidade vão às urnas nos 22 municípios do estado. Em Rio Branco são 1, 8 mil associados aptos a votar.

Concorrem ao cargo, o atual presidente, o sargento Joelson Dias, que busca a reeleição, e o major Cristino.

As eleições acontecem entre 8h e 16h. Para o pleito, a comissão eleitoral independente da AME estabeleceu uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, que disponibilizou urnas de lona. A expectativa é de que às 19h seja conhecido o presidente da instituição.