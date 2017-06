Bombeiros evitam incêndio em residência , em Epitaciolândia

Da redação ac24horas 26/06/2017 08:27:52

Homens do Corpo de Bombeiros evitaram um incêndio em residência neste domingo, dia 25, em Epitaciolândia, no interior do Acre. Uma área de terra abandonada foi incendiada e por pouco não atingiu uma casa que fica ao lado do local. Os militares precisaram ser rápidos para evitar que as chamas se alastrassem mais.

Com a chegada do verão, o tempo fica bastante seco, e isso faz com que o mato se transforme em objeto fácil de queimada, podendo, em alguns casos, nem ser controlado. Foi o que aconteceu em Epitaciolândia. Por sorte, moradores atentos ao fogo temeram algo pior e acionaram os bombeiros.

Esse, segundo relata o site local O Alto Acre, é o segundo caso registrado nos últimos dias. Mas a tendência é que o número aumente, caso a população não fique consciente que queimar sem permissão é crime e pode causar danos grandiosos. A Polícia Civil vai investigar quem pode ter ateado fogo na área de terra urbana.