Após troca de tiros com a polícia, cinco são presos e um morre

Da redação ac24horas 26/06/2017 15:47:14

Um homem idenficado como Erick Silva morreu durante uma troca de tiros com a polícia na tarde desta segunda-feira, 26, na rua Adalcides Galo, no bairro Plácido de Castro, em Rio Branco. Outros cinco foram presos e um fugiu.

Tudo começou com uma denúncia anônima. Um morador da comunidade informou que o grupo estaria escondendo em uma casa vários objetos oriundos de roubos.

Quando a polícia chegou ao local denunciado, um dos criminosos chegava com um aparelho de TV, supostamente roubado. Ao saber da presença da polícia, os integrantes do grupo criminoso, que estavam na residência, passaram a atirar em direção a viatura. A ação foi rápida. Os policiais militares, além de prenderem cinco integrantes do grupo, apreenderam vários objetos. Junto com o homem morto foi encontrado um revólver.