Rio Branco vai encarar time do Piauí na próxima fase da série D

Único time classificado com duas rodadas de antecedência para a próxima fase da série D, o Rio Branco FC já sabe quem será o adversário do mata-mata.

No início da noite deste domingo, após o encerramento da rodada com 34 jogos, a CBF anunciou os confrontos e o Estrelão terá pela frente o Alto, do Piauí.

Melhor campanha entre os 68 clubes que iniciaram a série D, o Rio Branco relaxou na reta final da primeira fase. Dos ultimos seis pontos que disputou, o time de Rener Marquees só conseguiu 1 ponto, no empate com o São Francisco.

Agora, a equipe tem uma semana pela frente para a estréia contra o Altos, Por ter a melhor campanha, o Estrelão faz o primeiro jogo fora de casa e decide a vaga na capital do Acre.

Derrota em jogo com 34 torcedores

O Estrelão encerrou a primeira fase com derrota. Na tarde deste domingo o time perdeu a primeira partida na competição aqui ao ser derrotado pelo São Raimundo, de Roraima, por 1 x0, em Boa Vista.

O técnico Rener Marques decidiu por enviar para o confronto uma equipe mista e acabou por perder a invencibilidade na competição.