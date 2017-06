Em Cruzeiro do Sul, PHS recebe Marcus Viana e Ney Amorim em encontro político

Luciano Tavares, da redação ac24horas 25/06/2017 10:12:25

Em agenda política em Cruzeiro do Sul, Marcus Viana e Ney Amorim, ambos pré-candidatos a governador e senador pelo PT, foram recepcionados pela militância solidarista do PHS, nesta sexta-feira, 23, momentos antes do encontro da FPA no Teatro dos Náuas.

A reunião, que contou com a presença de dezenas de filiados do partido, entre eles a vereadora Mariazinha Soriano, de Cruzeiro do Sul, confirma o apoio já anunciado pela executiva estadual à dupla petista.

O presidente do PHS, Manoel Roque Lima, tem sido um dos articuladores do grupo chamado nanico pelos nomes do prefeito de Rio Branco e defende abertamente as pré-candidaturas de Jorge Viana e Ney Amorim ao Senado no âmbito da FPA, apesar das resistências internas.

“O PHS municipal de Cruzeiro do Sul fez uma festa para receber o prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre e o deputado Ney Amorim para uma reunião com militantes e lideranças comunitárias. Marcus e Ney representam o novo e a reeleição de Jorge Viana conclui esse processo de união entre a experiência e a juventude”, disse Roque.