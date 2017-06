Eleição da Associação dos Militares movimenta Polícia Militar do Acre nesta segunda

Luciano Tavares, da redação ac24horas 25/06/2017 19:19:23

Os mais de três mil filiados a Associação dos Militares do Acre (AME) vão às urnas nos 22 municípios do estado, nesta segunda-feira, 26, durante as eleições para escolha do presidente da entidade. Concorrem ao cargo, o atual presidente da Associação, sargento Joelson Dias, e o major José Cristino.

Joelson Dias, que tem como uma de suas marcas a transparência nas contas da entidade, diz que quer continuar presidindo a AME para ampliar os projetos executados pela atual diretoria. “A gente conseguiu elevar a credibilidade da Associação na sociedade, tornamos a Associação independente​ e conseguimos melhorar, em parceria com a própria tropa, o ritmo de promoções, melhorar os salários e fornecer convênios com vários setores, que vai do posto de gasolina até convênio com hóteis para militares que vão fazer tratamento fora do estado, alguns até de graça”, informa.

Entre as metas para o próximo triênio está a criação de subsedes e hotéis de trânsito da AME no interior. “Hotéis de trânsito no interior e também criação subsedes em Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. A tropa pode ter certeza de que nós vamos continuar com o esforço e empenho”, afirma.

Representante da chapa 02, o major Cristino, apoiado pelo Palácio Rio Branco, elegeu pelo menos oito metas de trabalho. A principal delas é o alinhamento salarial de iniciantes na carreira da Polícia Militar com agentes da Polícia Civil.

“Cumprir um plano de propostas que a atual diretoria não contemplou. Um desses planos é o

alinhamento salarial. A Polícia Civil teve aprovado para agentes em início de carreira um salário de mais de cinco mil enquanto o soldado recebe pouco mais três mil. Essa é uma de nossas principais propostas.”

A eleição

As eleições acontecem entre 8h e 16h na frente da sede da Polícia Militar do Acre, em Rio Branco, e nos quartéis da instituição no interior. Estão aptos a votar todos os 3.030 filiados a AME (ativos, pensionistas e militares da reserva). Em Rio Branco são 1, 8 mil filiados.

Para o pleito, a comissão eleitoral independente da AME estabeleceu uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, que disponibilizou urnas de lona. Expectativa é de que até às 19h seja conhecido o presidente da instituição.