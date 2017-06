Colisão entre motos na Amadeo Barbosa deixa dois mortos e um gravemente ferido

Da redação ac24horas 25/06/2017 12:21:12

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na madrugada deste domingo (25), na Avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito de Rio Branco, resultou na morte dos jovens David Wanderson Brandão Pereira, de 22 anos e Alan Pereira Gomes, de 26 anos, além de uma terceira vítima com ferimentos graves que foi encaminhada ao Pronto Socorro da capital.

Segundo informações de policiais e peristo, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela. De acordo com o coletado pelos policiais do Batalhão de Trânsito, o fato aconteceu por volta das 1h30m. Nas motocicletas, modelos Honda XRE 300 e Twister 250, haviam três pessoas e estariam trafegando em velocidade considerada alta quando colidiram frontalmente.

Com o impacto, os condutores, David Wanderson Brandão Pereira, de 22 anos e Alan Pereira Gomes, 26 anos morreram e a terceira vítima que seria o passageiro de uma das motos foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro da capital através de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações de seu estado de saúde.

O local foi isolado pela polícia para os procedimentos da perícia e coleta de informações. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações dos peritos, as causas ou circunstâncias do acidente deverão ser reveladas após o resultado da perícia em até 30 dias.