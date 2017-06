Atlético decide classificação para próxima fase na Série D diante do Trem (AP)

De favorito a condição de ameaçado, o Atlético Acreano entra em campo hoje as 16 horas no Florestão, com a obrigação de vencer o Trem (AP), e se classificar para a próxima fase da série D.

Líder do grupo com 10 pontos, o Galo só depende de suas forças para avançar á próxima fase da competição, mas vai encarar o vice líder que também briga pela classificação.

Qualquer resultado que não seja a vitória diante do time amapaense, pode complicar o futuro do Atlético na competição. Isso porque o representante do Acre vai depender de outros resultados para avançar.

No mesmo grupo, o Princesa do Solimões tem 9 pontos e enfrenta o já eliminado Real Desportivo. Uma vitória do Princesa e um empate do Galo, pode empurrar o alviceleste acreano para a segunda posição no grupo e impor uma eliminação precoce do melhor Atlético do país na atualidade.

A partida acontece no estádio Florestão, as 16 horas, em Rio Branco.

Estrelão cumpre tabela em Roraima

Classificado com duas rodadas de antecedência, o Rio Branco enviou um time misto para enfrentar o São Raimundo em Roraima, apenas para cumprir tabela na série D.

O time roraimense está eliminado e o Estrelão foi tentar manter a invecibilidade na competição.