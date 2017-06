O Atlético confirmou o favoritismo e goleou o Trem(AP), por 4 x 0 na tarde deste domingo, no estádio Florestão, em Rio Branco, na capital do Acre.

Com o resultado, o Galo atingiu os 13, se classificando em primeiro lugar no grupo. No próxima fase, o alvi celeste vai enfrentar o São Raimundo, do Pará.

Confira os confrontos da próxima fase:

Atlético-AC x São Raimundo-PA

Gurupi-TO x Princesa do Solimões-AM