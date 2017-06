Empresários garantem comercialização da “pista” em shows da Expoacre 2017

Da redação ac24horas 25/06/2017 10:03:30

Após uma reunião com a diretoria do Procon, os empresários promotores dos shows da Expoacre 2017 garantiram a comercialização do espaço “pista” no evento, para pessoas que querem participar dos shows, mas sem consumir água e bebida alcoólica.

Os empresários haviam retirado a “pista” porque em anos anteriores poucos consumidores adquiriam ingressos destinados a esse espaço.



Mas, de acordo com o diretor do Procon no Acre, Diego Rodrigues, “os consumidores devem ter a liberdade de escolha assegurada, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o espaço deve existir, para aqueles que não vão consumir nada, por exemplo. Agradecemos aos empresários que se prontificaram a fazer as adequações necessárias, e que sempre estão à disposição do cumprimento legal dos direitos dos consumidores”, acrescentou Rodrigues.

A Expoacre acontece entre os dias 22 e 30 de julho, em Rio Branco, no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco e já tem suas atrações musicais garantidas: dia 26 de julho, Wesley Safadão; dia 28, Solange Almeida, ex-vocalista do Aviões do Forró; e Bruno e Marrone, no dia 30, enceramento do evento.