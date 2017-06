Urbanitários convocam acreanos para greve geral contras as reformas dia 30

Da redação ac24horas 24/06/2017 10:24:28

Uma nova greve geral contras as reformas do governo e pela saída de Michel Temer acontecerá dia 30 em todo o Brasil. No Acre, o Sindicato dos Urbanitários encabeça esse movimento e desde a manifestação dos servidores municipais dia 20 passado vem mobilizando as categorias para a paralisação geral que levará às ruas pautas estaduais e municipais.

São também organizadoras da greve geral a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Central dos Sindicatos Brasileiros, Central Sindical e Popular, Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, Central Única dos Trabalhares, Força Sindical, Central da Classe Trabalhadora, Nova Central Sindical de Trabalhadores, Central do Servidor, União Geral dos Trabalhadores e Central Única dos Trabalhadores.