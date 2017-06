Ministro da Saúde, Ricardo Barros, confirma agenda no Acre na próxima segunda

Assessoria 24/06/2017 09:02:00

O ministro da saúde, Ricardo Barros, desembarca no aeroporto internacional de Rio Branco, às 14 horas da próxima segunda-feira (26). A agenda no Acre atende a um pedido do senador Gladson Cameli (PP-AC).

Após o desembarque, o ministro vai fazer uma visita a uma Unidade de Saúde em Rio Branco. O local será confirmado na manhã de segunda-feira. As 16 horas, Ricardo Barros se reúne com prefeitos e gestores de saúde na sede da Associação do Municípios do Acre (Amac).

Em Belém, onde foi homenageado, ontem, com a Comenda do Mérito Amazônico 2017, concedida pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), destinado a agraciar pessoas que tenham notáveis serviços prestados ao desenvolvimento da Amazônia Legal, Cameli destacou a visita de Ricardo Barros ao Acre.

“Nosso objetivo é trazer autoridades para conhecerem a realidade do nosso estado e ao mesmo tempo dar oportunidade aos nossos representantes para dialogar com o Governo Federal e fazer solicitações consideradas necessárias para melhoria da saúde pública, possibilitando assim melhor qualidade de vida à população”, disse o parlamentar.

Ainda de acordo o senador, a visita de Ricardo Barros será importante para analisar e dar respostas à sociedade, sobre obras importantes, como a de ampliação do Hospital de Urgência e Emergência, a UPA de Cruzeiro do Sul e o Hospital de Brasileia, que se arrastam há anos sem conclusão.

Escolhido para ser o ministro da Saúde do governo de Michel Temer, Ricardo Barros já foi eleito deputado federal cinco vezes e foi secretário da Indústria e Comércio do Estado do Paraná, além de prefeito de Maringá (PR). Ele também foi o relator do Orçamento de 2016 na Câmara dos Deputados.