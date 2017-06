Frente Popular realiza “comício” para mostrar pré-candidatos em Cruzeiro do Sul e diz que “oposição quer ganhar eleição antes da hora”

Da redação ac24horas 24/06/2017 14:38:01

A Frente Popular do Acre parece disposta a iniciar a campanha eleitoral mais cedo para sucessão do governador Sebastião Viana (PT). Os cardeais da coligação realizaram um “mini comício” no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, na manhã deste sábado, 24, para apresentar à militância do Vale do Juruá os quatro pré-candidatos a governador e dois ao Senado pela agremiação que administra o Estado há quase 20 anos.

“Para quem diz que a Frente Popular não tem militância nem voto aqui olha aí o tanto de gente”, disse o deputado Léo de Brito ao mostrar as cadeiras do teatro parcialmente lotadas com reforço de assessores de políticos e petistas que foram levados de Rio Branco para reforçar o evento realizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Além do senador Jorge Viana outro pré-candidato ao Senado, Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, também esteve presente. Os pré-candidatos ao governo, Marcus Viana, Nazaré Araújo, Emylson Farias e Daniel Zen também compareceram. O prefeito Marcus Viana aproveitou a visita ao município de Cruzeiro do Sul para tentar ganhar a simpatia dos cruzeirenses da mesma forma que faz na capital, andando pelas ruas e tirando fotos com os moradores.

“A oposição quer ganhar eleição antes da hora, enquanto nós estamos trabalhando unidos para organizar as eleições, as chapas com nossos candidatos a deputado federal e estadual”, disse o senador Jorge Viana aos militantes do Juruá. Ele se refere aos boatos de pesquisas que apontam vitória de candidatos oposicionistas para o Senado e ao governo do Acre. Vereadores e lideranças políticas de Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Mânicio Lima e outros municípios participaram do encontro.