Idosa morre em acidente quando carro caiu no canal de esgoto do Parque do Tucumã

Da redação ac24horas 24/06/2017 19:51:18

Na manhã deste sábado (24), um acidente foi registrado no início do Parque do Tucumã próximo a Igreja Universal, envolvendo um veículo que caiu em uma ribanceira. Uma idosa de 96 anos acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

No carro de passeio estavam a idosa e a filha de 62 anos. Elas haviam acabado de sair de uma igreja e seguiam para casa quando sofreram o acidente.

De acordo com o informado por testemunhas, a filha estaria conduzindo o veículo e aparentemente sem o controle, saiu da pista e caiu na ribanceira onde passa o esgoto do parque.

Populares que passavam pelo local no momento do acidente prestaram os primeiros socorros até a chegada dos paramédicos do Samu.

A idosa com o impacto do acidente bateu a cabeça no para-brisas e mesmo após várias tentativas de reanimação, acabou não resistindo e morreu no local. A filha também precisou ser atendida pelo Samu e foi levada ao Pronto Socorro. El não corre riscos de morte.

O local ficou isolado para o início dos trabalhos da perícia e remoção do veículo da ribanceira. O corpo da idosa foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).