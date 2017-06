Comerciante é baleado em assalto na Baixada da Sobral

O comerciante Francisco Muniz, de 35 anos foi alvejado com um tiro no abdômen, durante um assalto ao seu comércio, na manhã deste sábado (24), localizado no bairro Ayrton Sena.

Segundo informações de populares, o comércio foi invadido por criminosos por volta das 10h, quando de posse de armas os criminosos anunciaram o assalto.

De acordo com o relato de um funcionário do comércio, mesmo sem reagir o Francisco Muniz foi baleado. Os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

Francisco foi levado ao Pronto Socorro da capital por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seu estado inspira cuidados.

Policiais militares do Terceiro Batalhão foram acionados e após a coleta de informações saíram a procura dos suspeitos.