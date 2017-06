Com Estrada do Pacífico, comércio entre Acre e Peru cresceu 481%, diz estudo da USP

24/06/2017

Apesar das aparências demonstrarem o contrário, o fluxo comercial entre Acre e Peru cresceu 481%, com aumento do transporte rodoviário pela Estrada do Pacífico, ou Rodovia Interoceânica, que liga o Brasil ao sul do Peru. Com o advento da Estrada do Pacífico, há seis anos, o modal rodoviário acaba representando aproximadamente 99% do total de negócios realizados entre Acre e Peru.

Esses dados constam de um estudo produzido pelo pesquisador Jorge Luis Sánchez Arévalo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da Universidade de São Paulo. O estudo considera, além do Acre, os estados de Rondônia e Mato Grosso, que eram vinculados à rodovia e que também seriam beneficiados pela Interoceânica. A pesquisa aponta que houve média de crescimento percentual de comércio, entre 2008 e 2015, nos três estados.

Segundo Arévalo, o comércio entre os dois países continua mais expressivo pelos transportes aéreo e marítimo; mas, após 2011, quando a rodovia começou a operar em sua totalidade, houve aumento de 3% nas exportações brasileiras, e 5% nas peruanas, somente pelo modo rodoviário. Em Rondônia, a média de crescimento foi de 140%, com crescimento de 87% no transporte rodoviário para exportação. Já no estado de Mato Grosso, o crescimento de comércio foi de 32%, com aumento de fluxo rodoviário de 11% entre 2013 e 2015. “Os resultados indicam que existem evidências de que a renda, distância e o efeito fronteira, por meio da estimação de um modelo gravitacional, explicam em grande medida a determinação do fluxo de comércio entre os dois países”, comenta Arévalo.

O pesquisador diz que essas informações confirmam a importância da integração e a facilitação do comércio, sustentado pela “teoria do comércio internacional”, mais especificamente com relação ao “novo regionalismo”. Arévalo explica que “o fortalecimento das relações bilaterais e de comércio podem servir de impulsores para o crescimento de regiões pouco desenvolvidas de ambos os países”.

A tese “Análise econômica das relações entre Brasil e Peru: Evidências da Rodovia Interoceânica Sobre a Integração” foi defendida em abril deste ano, com orientação do professor Edgard Monforte Merlo, do Departamento de Administração da FEARP.