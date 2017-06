Telefones de emergência apresentam problema em Cruzeiro do Sul e comandante da Policia Militar no juruá culpa ‘sistema’

Archibaldo Antunes 23/06/2017 11:31:39

Os telefones de emergência da Polícia Militar (190), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu (192) e Corpo de Bombeiros (193), em Cruzeiro do Sul, estão inacessíveis aos moradores do município na manhã desta sexta-feira, 23. Ao ligar para um desses números, o usuário ouve a seguinte mensagem: “Não foi possível completar a sua chamada. Por favor, verifique o número discado”.

Consultado, o comandante da Polícia Militar no Juruá, Major Lázaro Moura, limitou-se a afirmar que o problema decorre de uma falha no sistema de atendimento ao cidadão. Mas não informou se há previsão de prazo para o restabelecimento do serviço. Também não foi informado um número de telefone alternativo para o atendimento das emergências.

A reportagem entrou ainda em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que afirmou ter acionado a Coordenadoria de Comunicação da Polícia Militar do Acre para fornecer maiores detalhes sobre o problema.

Mas até o envio desta matéria, não houve retorno.