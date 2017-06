Quadro de saúde de vigilante baleado na UPA da Cidade do Povo é “gravíssimo”

João Renato Jácome 23/06/2017 13:55:01

Se mantém delicado o estado de saúde do vigilante Anderson Ribeiro da Silva, baleado nesta quinta-feira, dia 22, dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, em Rio Branco. O trabalhador já passou por uma cirurgia e teve atingida, segundo boletim médico, a veia femoral, uma das mais importantes.

O presidente do Sindicato dos Vigilantes, Nonato Santos, diz que a instituição está acompanhando de perto e reivindicando melhorias para a categoria. Ele alertou que esse é o segundo caso com vigilante baleado em menos de 15 dias, o que, na opinião dele, precisa ser observado com cuidado pelas autoridades.

“O quadro dele é gravíssimo, delicado demais. Com aveia femoral atingida, a situação fica ainda mais crítica, delicada. Estamos com nossa equipe lá, todos os dias, acompanhando o quadro dele. É uma situação difícil, mas estamos defendendo nossos vigilantes. Estamos sem cima para ver como resolveremos tudo isso”, comentou o sindicalista.

A expectativa é que Anderson passe por uma nova cirurgia, mas ainda não há uma data certa para isso. O vigilante está entubado, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).