PGE do Acre divulga lista de recursos aprovados e anuncia data da prova objetiva

Da redação ac24horas 23/06/2017 11:14:46

A comissão organizadora do concurso para procurador do Estado divulgou nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Acre, o resultado dos recursos interpostos contra possíveis falha na condução do certame. Dos mais de 40 recursos, apenas seis não foram aceitos. A maioria diz receito ao pagamento da inscrição e, por isso, a organização disponibilizou o link da Secretaria da Fazenda para resolução do problema até o dia 26 deste mês.

No mesmo edital, a comissão organizadora informa que a prova objetiva será aplicada no dia 2 de julho de 2017, na Uninorte de Rio Branco, a partir das 8 horas.