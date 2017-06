No MP, presidente da Câmara de Rio Branco garante melhoria no Portal de Transparência

Da redação ac24horas 23/06/2017 13:50:49

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), cumpriu agenda institucional no Ministério Público Estadual com o promotor de Justiça Adenilson de Souza, na manhã desta sexta-feira, 23. O Portal de Transparência do Legislativo Municipal foi o tema tratado durante a reunião.

Acompanhado do diretor Presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação – ITEC, Mafran Almeida, Manuel Marcos garantiu que a Casa fará as retificações necessárias no sistema de informações do portal, conforme sugestão do MPE, com o objetivo de cumprir​ a Lei de Transparência.

O promotor Adenilson Souza elogiou a iniciativa do vereador ao destacar a importância do diálogo entre as instituições.

“Quero dizer que é sempre um prazer recebê-los, acredito que tem que existir este diálogo mesmo, entre as instituições, nós temos os mesmos objetivos que é o bem comum, assim como melhorias e qualidade vida para a população, a Câmara está de parabéns pela iniciativa”, disse.

“Estamos buscando informações para que se faça as devidas retificações no sistema de informações, para que atenda o que sugere o Ministério Público, assim, tornando este poder cada vez mais transparente à população riobranquense. A Câmara em nome dos 17 vereadores agradece e deixa a Casa Legislativa à disposição para tender todos os pedidos do Ministério Público”, afirmou Manuel Marcos.