“Não preciso falar nada”, diz Bittar ao ser perguntado sobre o suposto “golpe” em Rocha

Luciano Tavares, da redação ac24horas 23/06/2017 11:36:39

Márcio Bittar parecia estar irritado ao telefone nesta sexta-feira, 23, quando foi perguntado sobre a declaração feita pelo deputado federal Major Rocha, em entrevista ao Bar do Vaz, de que ele teria sido um dos responsáveis pela destituição de seu colega do cargo de presidente do PSDB Acre. “Não preciso falar nada sobre isso, comentem o que vocês quiserem”, disse Bittar.

Em entrevista ao Bar do Vaz, do ac24horas, Major Rocha afirmou que acredita que sua saída, segundo ele temporária, possui as digitais de seu colega Márcio. “Tem as duas mãos. Na verdade, o Márcio estava em Brasília e tentou mais uma vez uma composição na proposta de dividir o partido ao meio, metade pra mim e metade pra ele, o que eu não aceitei”, revelou Major Rocha.

Na entrevista, Rocha disse que foi tirado do cargo por Aécio Neves, presidente afastado do PSDB nacional, conforme informação do Tribunal Regional Eleitoral. Ele afirmou, entretanto, que Aécio não possui qualquer legitimidade para tal decisão e que o fato foi comunicado a executiva nacional.

Apesar de considerar o fato uma “rasteira, bandidagem e jogo sujo”, Rocha disse que não vê problema em dividir o mesmo espaço no ninho tucano, enquanto filiado, com Márcio Bittar.