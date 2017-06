Mulher foi esfaqueada pela própria enteada, em praça

Da redação ac24horas 23/06/2017 14:58:29

A mulher esfaqueada na Praça 25 de Setembro, em Sena Madureira, nesta quinta-feira, dia 22, foi vitima da própria enteada, segundo informou a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. O motivo seria uma série de discussões que as duas teriam tido nos últimos dias. A menina, de 16 anos, fugiu.

A mulher, cujo nome não foi divulgado, foi esfaqueada enquanto carregava nos braços um bebê recém-nascido. Ela ficou ferida na região posterior do ombro, ou seja, nas costas. Logo em seguida, a agressora fugiu para um bairro distante do local do crime, temendo ser detida.

Horas após ser atendida no Hospital João Câncio Fernandes, a vítima foi liberada, e já está em casa. O bebê que ela carregava passa bem, e não ficou ferido. Testemunhas afirmam que a mulher estava sozinha com a criança quando foi abordada pela menina e ferida em pouco tempo.