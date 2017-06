Mais de 60 servidores nomeados no último concurso da prefeitura de Rio Branco não tomam posse; entenda

Da redação ac24horas 23/06/2017 11:28:27

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), cancelou a nomeação de 65 servidores aprovados no último concurso para a educação municipal em virtude de não terem tomado posse.

Conforme consta no decreto, os candidatos foram devidamente nomeados, mas não compareceram para apresentarem os documentos requeridos no prazo estabelecido no Edital. Por conta disso, o prefeito tornou sem efeito a nomeações para Merendeira-Zona Urbana (24), Assistente de Creche (19), Assistente de Escolar (20); Professor de Educação Infantil Creche (2).

Uma nova convocação deve ser publicada nos próximos dias com o mesmo número de vagas e para cada uma das áreas, pois existem aprovados à espera e o concurso ainda está no prazo de validade.