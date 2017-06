Familia desesperada procura por jovem de 19 anos desaparecido desde domingo

Da redação ac24horas 23/06/2017 11:43:27

Arthur de Souza Santos de 19 anos, está desaparecido desde o último domingo (18), e a família procura desesperadamente por informações que possam levar ao seu paradeiro.

O boletim de ocorrências foi registrado na Delegacia da Quarta Regional de Polícia Civil na manhã de quinta-feira (22), três dias após o desaparecimento e na manhã de hoje, sexta-feira (23), o pai do jovem, Carlos Pires dos Santos, retornou à delegacia para deixar a documentação solicitada pela polícia para o início das investigações.

De acordo com o informado pelo pai, no domingo, ele e a namorada, com quem vivia maritalmente na casa dele a pelo menos três meses, haviam brigado. Ela saiu primeiro e ele saiu em seguida com um amigo. Desde então, não mais retornou para casa.

“Eu tive informações de que ele e a namorada brigaram, eu estava saindo para assistir um jogo e ele disse que ia sair com o amigo chamado Mateus. Não consegui falar com esse amigo ainda, pois não sei onde ele mora, mas, suspeito que meu filho tenha ido atrás da namorada, a Raielene, que também não apareceu em casa desde o dia em que meu filho sumiu”.

O aposentado informou ainda que procurou a irmã da namorada do filho e ela disse que Railene teria ligado na quinta-feira (22), de um número estranho que não era o telefone usado pelo casal.

“A irmã dela me falou que ela ligou ontem, para a mãe e pra ela e no final da ligação ela pediu para que deletasse o número do telefone. Achei estranho, mas agora sei que o único desaparecido desta história é meu filho”, disse o Pai.