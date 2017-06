Empresário do AC que matou assaltante fecha joalheria por medo de represália do B13

Da redação ac24horas 23/06/2017 11:46:50

A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação para prender os suspeitos que agiram na tentativa de assalto ocorrido a uma joalheria na Avenida Ceará, que resultou na morte de um dos suspeitos de 19 anos.

Horas após o ocorrido, áudios passaram a circular nas redes sociais em que supostos integrantes de facções criminosas, falam em retaliação e ameaça ao proprietário do estabelecimento que reagiu durante o assalto.

De acordo com o delegado Remulo Diniz, as investigações trabalham tanto para prender os envolvidos no crime, como para identificar as pessoas que gravaram o áudio, fazendo ameaças contra o patrimônio e a vida do proprietário da loja.

“Nosso objetivo é prender essas pessoas e garantir ainda a proteção dessas pessoas que estão sendo ameaçadas. Temos imagens de câmeras de segurança e em breve estaremos identificando essas pessoas e apresentado à população”, finalizou Remulo.

A loja amanheceu nesta sexta-feira (23), de portas fechadas.