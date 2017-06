Dnit informa que ponte sobre o Rio Madeira, que liga o AC a RO, fica pronta no final de 2018

Da redação ac24horas 23/06/2017 09:43:59

O Dnit já tem prazo para conclusão da ponte do Rio Madeira: dezembro de 2018. A ponte está sendo construída desde 2014 e, apesar dos esforços de representantes dos Estados de Rondônia e Acre, esteve praticamente paralisada há algum tempo. O Dnit usou a cheia do rio como justificativa mas com o fim das chuvas as obras estão sendo retomadas –e com vários turnos de trabalho para por o cronograma em dia., a ponte seja entregue, com toda a pompa e circunstância. Ao final, a ponte deve custar R$140 milhões.As autoridades do Acre a vem como a rendeção logística para esta região da Amazônia.