Cúpula da FPA já está em Cruzeiro para pré-campanha ao governo do Acre em 2018

Da redação ac24horas 23/06/2017 09:47:14

A cúpula da Frente Popular do Acre já está praticamente toda em Cruzeiro do Sul para a plenária deste sábado, 24, no Teatro dos Nauas, quando serão apresentados os pré-candidatos a governador pela FPA à militância do Vale do Juruá: Nazaré Araújo, Emylson Farias, Marcus Alexandre e Daniel Zen passaram a semana se preparando para o encontro.

Preferido de Jorge Viana, Marcus Alexandre começou sexta-feira, 23, conhecendo uma possível candidata a vice em sua chapa, a delegada Carla Brito. Os três estão percorrendo veículos de comunicação acompanhados do deputado federal César Messias, também possível candidato a vice. “Começando o dia aqui, na querida Cruzeiro do Sul, acompanhado do Marcus Alexandre, do governador Tião Viana, lideranças locais como o Deputado Federal César Messias, a delegada Carla Brito e outras autoridades para uma agenda muito especial”, relatou o senador Jorge Viana.