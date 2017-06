Taxistas ameaçam fechar BR-364 se Procuradoria do Município for favorável ao Uber

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/06/2017 07:28:43

O presidente do Sindicato dos Taxistas do Acre, Esperidião Teixeira, informou que a categoria decidiu, durante reunião, que vai fechar a BR-364 sentido Rio Branco/Porto Velho caso a Procuradoria do Município se posicione favorável ao funcionamento do Uber na capital. O parecer da Procuradoria será anunciado nesta quinta-feira, 22.

O Uber começou a operar em Rio Branco há duas semanas sob protestos contrários dos taxistas, como acontece em outras cidades do Brasil, e pressionado pela fiscalização do RBTrans. Há registro de apreensão de veículo e multa a um motorista do aplicativo na capital por “transporte irregular” de pessoas.

A Superintendência de Trânsito informou semana passada ao ac24horas que o transporte remunerado de pessoas só é permitido a quem possui autorização por lei para tal serviço e que o aplicativo Uber é considerado irregular.