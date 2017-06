Atrito: sessão na Câmara de Vereadores de Rio Branco é encerrada após confusão

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/06/2017 04:22:55

O vereador Clésio Moreira, do PSDB, vice-presidente da Câmara de Vereadores, foi obrigado a encerrar a sessão desta quarta-feira, 21, após um pequeno bate-boca e confusão antes mesmo do início da Explicação Pessoal, último período da sessão na Casa, entre os vereadores N. Lima, do DEM, e Eduardo Farias, do PC do B, líder do prefeito na Câmara.

Ambos, o comunista e o democrata, estavam inscritos para se pronunciar. Ocorre que N. Lima, que é vereador de oposição, foi chamado para dar o primeiro discurso e não aceitou. O parlamentar, então, foi até a mesa, questionou o presidente em exercício, Clésio Moreira, e pediu para que Eduardo Farias discurssasse antes dele, sugestão​ não aceita. Foi aí que começou a confusão. Visivelmente irritado, Clésio encontrou uma forma de pôr ordem no plenário: encerrou os trabalhos.