Rasteiras, complôs e dossiês balançam o ninho tucano

Nelson Liano Jr. 22/06/2017 06:46:45

Num passe de mágica o nome do deputado federal Major Rocha (PSDB) foi retirado do organograma nacional do partido como presidente do diretório regional. Há muito tempo há uma guerra surda entre os grupos do deputado federal Major Rocha (PSDB) e do ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB), pelo controle tucano, que envolve rasteiras, complôs e dossiês. Rocha esteve ontem com o presidente nacional, senador Tasso Jereissati (PSDB), para uma conversa franca. Ouviu dele que desconhecia o assunto e que não autorizou o episódio da retirada do nome. Rocha diz que, não pode acusar diretamente por falta de provas, mas vê no ato a digital de Bittar. Na conversa de ontem, em Brasília, ficou decidido que, não haverá mexida na direção regional e que o equívoco será corrigido, promete. Rocha descarta totalmente dividir o diretório regional com o adversário. “Sobre isso não existe a menor possibilidade”, destacou. Mas fez um desafio: “se o Márcio topar, eu topo uma eleição interna para a presidência regional”. O desafio está lançado.

Fora do quadrado

O argumento de que não pode continuar na presidência do diretório regional, porque não apresentou resultados satisfatórios na eleição passada é falho. Esta exigência foi feita posteriormente à eleição municipal, diz Rocha. Aguardem, pois, o próximo capítulo da briga.

Não consigo avaliar esta birra

Considero o Márcio Bittar um político sagaz, macaco velho de várias eleições, inteligente, mas não consigo aquilatar o que ganha estar se expondo numa briga que virou birra pelo comando tucano, já que tem três partidos ao dispor para disputar o Senado: PTB-PPS-SOLIDARIEDADE.

PT faz esquenta no Juruá

O PT fará no próximo sábado, em Cruzeiro do Sul, uma espécie de esquenta (sic) para a campanha de 2018, apresentando á militância dos partidos da FPA, os seus pré- candidatos ao governo Emylson Farias, Nazaré Araújo (PT) e Daniel Zen (PT). A cúpula petista estará em peso.

Emburrado, mas fazendo o jogo

O senador Jorge Viana (PT) está no jogo porque não teve força suficiente para emplacar a sua tese de que o único nome para o governo deveria ser o do prefeito de Rio Branco. Como não conseguiu apoio, teve que aderir ao modelo de vários pré-candidatos, mesmo que emburrado.

Assim o boi não dança

O secretário de Educação, Marcos Brandão, quer ser candidato a deputado estadual, já em campanha junto aos cargos comissionados do órgão, mas já chegou ao terceiro mês que não paga aos professores do programa “Quero Ler”. Assim o boi não dança, secretário Brandão!

É no bico seco

O deputado Nelson Sales (PV), autor da denúncia, acrescentou que além do não pagamento, até a água os alunos do belo programa “Quero Ler” têm que levar de casa, porque não é fornecida. Com o secretário Brandão é no deserto de Saara, na base do bico seco.

Quem não tem cão, caça com gato

O secretário geral do DEM, Frank Lima, me disse ontem que, a candidatura do deputado federal Alan Rick ao governo não é para barganhar ser o vice na chapa do senador Gladson Cameli (PP). Não é uma candidatura contra ninguém, mas uma nova opção, pontuou Frank.

Nada é imutável

Frank Lima faz um raciocínio de que a oposição não pode ficar a mercê de apenas uma candidatura ao governo, porque em política fatos imprevisíveis podem acontecer, como uma desistência por um ou outro motivo. Hoje, DEM e PSDB se reúnem para abrir esta discussão.

A zona franca do Raimundo

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) quer criar uma espécie de zona franca em Plácido de Castro, na qual os pequenos empresários poderiam importar livremente quinquilharias e eletrônicos vindos do Chile, para servir de opção de compra aos brasileiros a um preço menor.

Cortar na carne

A deputada Leila Galvão (PT) resolveu ontem não só reivindicar ações para a zona rural dos municípios de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, numa parceria entre o governo e as prefeituras, sugerindo que, se não tem dinheiro, que se cortem cargos de confiança.

Sibá, meu bom sibá, me poupe!

De novo o deputado federal Sibá Machado (PT) volta a atacar com a sua teoria da conspiração dos EUA, que culminaram com a ação da CIA para derrubar a ex-presidente Dilma. Me poupe!

Alerta vermelho

Há muito tempo vinha sendo denunciado que o aparelho de radioterapia do Hospital do Câncer de Rio Branco ia pifar, porque já operava no limite. Pifou! Os doentes têm que ser deslocados para Porto Velho, só que tem uma cota e uma demanda reprimida. Os deputados Raimundinho da Saúde (PTN) e Jairo Carvalho (PSD) têm razão de pedir uma solução rápida.

Mais para bicho-preguiça

O deputado Gehlen Diniz (PP) diz que a CPI da SEHAB está a “passos de tartaruga”. Está mais para bicho-preguiça, que ainda é mais lerdo. E olhe que na CPI existem dois deputados da oposição atuantes, o próprio Gehlen e a deputada Eliane Sinhasique (PMDB). Dará em nada.

Melhor que o marasmo

A Câmara Municipal de Rio Branco vai fechar o seu primeiro período legislativo em alta, com debates, e com uma bancada de oposição atuante e que cobra ações do prefeito. É bem melhor do que o marasmo da última legislatura, que era um puxadinho da PMRB.

Se der quorum: é milagre

Começou ontem a revoada de deputados do PT e da FPA para Cruzeiro do Sul, aonde no sábado acontecerá a apresentação aos militantes dos pré-candidatos ao governo. Se der quorum para ter hoje sessão na Assembléia Legislativa será um milagre.

Conclave dos lisos

Quando se reúnem o DERACRE, INCRA e prefeituras do interior para discutirem melhorias nos ramais é o próprio conclave dos lisos, todos querem o serviço, mas falta o principal: grana. Já se sabe até o final da historieta: vai sobrar para o produtor, que sofre para escoar a produção.

Mistério do Juruá

O ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) fechou-se em copas sobre a sua candidatura ao Senado.

Uma correção

O dirigente nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson, não irá a Cruzeiro do Sul quando da sua chegada a Rio Branco, no dia 29. A agenda é restrita à Capital e Sena Madureira.

Mineração gera desastre ambiental

O deputado federal Léo de Brito (PT) tem razão em preocupar com um desastre ambiental, com a concessão para uma empresa de Mato Grosso garimpar ouro no Juruá. Antes de se instalar já criaram problema, estão proibindo que olarias continuem atuando na área.

Dinheiro extra

As prefeituras ao longo do trecho entre Sena Madureira e Tarauacá vão ganhar um dinheiro extra das empresas que vão operar na recuperação da rodovia 364. Num tempo de crise bicuda, qualquer dinheiro que cair no caixa das prefeituras será uma festa.

Repetindo o primeiro mandato?

Até os seus próprios aliados o criticaram quando do seu primeiro mandato na prefeitura de Xapuri. E pelo andar lento da carroça parece que o prefeito Bira Vasconcelos tende a repetir a bisonha gestão que teve na sua primeira passagem pela prefeitura do município.

Não há como ser contra

As obras estão lentas, já furaram o cronograma, mas é um disparate ser contra o Hospital Regional de Brasiléia, sob alegação que é muito grande. Além de atender quando pronto a população dos municípios do entorno, quando se executa uma obra tem de se pensar no crescimento da população.

Cortem-lhe as cabeças! Cortem-lhe as cabeças!

Assim bradava a “Rainha Vermelha” no conto “Alice no País das Maravilhas”, aos adversários. Temos na ALEAC o nosso “Rei Careca”. Também louco por ver cabeças rolando. É o deputado Gehlen Diniz (PP). Quer com base no seu projeto aprovado na Casa, que extinguiu o artigo da Constituição Estadual que garantia a pensão para ex-governadores, que o governo deixe de pagar estes ex-governadores. Esquece que seu projeto só produzirá efeitos daqui para frente. E como estas pensões foram adquiridas baseadas em uma lei, a PEC do Gehlen Diniz (PP) não pode retroagir para acabar com o direito adquirido, que é uma norma legal. Mas vamos aguardar a posição do MP, a quem o parlamentar apelou pedindo o fim imediato dos pagamentos. Mas fecho com o Gehlen em um ponto: é imoral que se acumule as pensões com outros ganhos, como de deputado federal e senador, porque isso é uma aberração ética.