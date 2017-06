Prefeitura de Rio Branco realiza mais um mutirão odontológico

Da redação ac24horas 22/06/2017 11:23:58

O novo mutirão acontece no Conjunto Universitário. Ações já somam mais de 3 mil atendimentos realizados na Cidade do Povo, Taquari, Baixada e Residencial Altamira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza até o dia 30 de junho, o quinto mutirão odontológico de 2017, desta vez na unidade de Saúde Dr. Nímio Insfran Martinez, no Conjunto Universitário.

Seis equipes, sendo três pela manhã e três no período da tarde, atendem moradores do Universitário, Estrada do Barro Vermelho, Custódio Freire e Vila Jorge Kalume.

Os serviços oferecidos são de limpeza, restauração e extração. O coordenador do Departamento de Odontologia da SEMSA, Bebeto Júnior, explica que em casos mais complexos, como tratamento de canal, por exemplo, os pacientes são encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, que fica na Policlínica Barral Y Barral.

O cirurgião dentista Thiago Martins Ávila, que atua nas unidades de saúde de Rio Branco há 11 anos, cita que o cenário atual favorece o tratamento dentário, em vez da extração, o que era mais comum anteriormente. Isso porque há maior oferta de tratamento odontológico na maioria das unidades de saúde, além dos tratamentos especializados, como o de canal. “Há alguns anos, com menos chance de tratamento, a opção era a extração. Mas agora as restaurações estão na frente, no dia a dia das unidades e também nos mutirões. E nessa modalidade de atendimento são os adultos que mais procuram. E isso acontece porque os jovens têm muito acesso à prevenção nos programas de escolas e nas próprias unidades. Isso é um avanço na saúde bucal”.

Uma boa oportunidade

Nos mutirões, o agendamento é feito pelos Agentes Comunitários de Saúde que andam de casa em casa realizando essa tarefa. Em alguns casos, como na zona rural, os técnicos se dirigem a outras localidades. E assim está acontecendo com o quinto mutirão odontológico, onde os técnicos da unidade Dr. Nímio Insfran foram às comunidades do Barro Vermelho, Custódio Freire e Vila Jorge Kalume para marcar os atendimentos.

Joice Mercedes, moradora do Universitário, aproveitou para levar a mãe e a filha. “Nos postos, nem sempre é rápido e não dá para ir todo mundo em um dia só. Então, aproveitamos para vir todos aqui e fazer o tratamento de cada um. O mutirão é uma boa oportunidade”.

O agricultor José Santos, que mora no Polo Agroflorestal Custódio Freire, relata que tão logo foi contatado na comunidade onde mora, já marcou o dia para ser atendido. “Para a gente que mora na zona rural essa é uma boa oportunidade de vir aqui e fazer o que é necessário. Lá onde eu moro não tem dentista assim fixo. Então eu aproveitei para fazer as restaurações que precisava”.

Quinto mutirão

Este ano, a Prefeitura de Rio Branco já realizou mutirões odontológicos na Cidade do Povo – com 900 atendimentos; Taquari – com 500 pessoas atendidas; na Baixada da Sobral quando foram atendidas 1.200 pessoas; e no Residencial Altamira, com 500 pessoas atendidas. Com isso, 3.100 pessoas foram atendidas com atendimento odontológico somente na modalidade mutirão, o que complementa e reforça os serviços ofertados diariamente em 28 das 55 unidades de saúde da capital.

Os mutirões odontológicos são realizados por meio do Programa Cuidando do Seu Sorriso, com o intuito de promover a ampliação das ações de saúde bucal nas equipes de Saúde da Família, Centros de Saúde e Unidades de Referência de Atenção Primária – URAP’s.