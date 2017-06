Pré-candidatos a governador pela FPA reúnem militância neste sábado, em Cruzeiro

Da redação ac24horas 22/06/2017 13:52:19

A política do Vale do Juruá vai esquentar neste sábado, 24, com a realização do encontro dos pré-candidatos a governador pela Frente Popular do Acre (FPA) no Teatro dos Nauas. Os quatro pré-candidatos -Emylson Farias, Marcus Alexandre, Nazaré Araújo e Daniel Zen –estarão se apresentando á militância dos partidos que compõem a agremiação. Em Rio Branco, caciques da FPA já dão por certa que o nome de Marcus Alexandre será o escolhido para concorrer ao governo do Estado em 2018.