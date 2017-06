Homem morre com tiro na cabeça após tentar assaltar loja na Ceará

Da redação ac24horas 22/06/2017 13:16:32

Um homem que tentou assaltar uma loja na avenida Ceará, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, no final da manhã desta quinta-feira, 22, morreu com um tiro na cabeça. Ele estava com outras duas pessoas que fugiram do local.

Informações dão conta que o trio invadiu o local e no momento do anúncio do assalto, o dono da loja conseguiu tomar a arma que estava com um dos assaltantes e atirou em sua cabeça. O assaltante caiu agonizando. Os outros dois conseguiram fugir.

A polícia foi acionada e está​ no local atendendo a ocorrência. O nome do rapaz que morreu ainda não foi divulgado.