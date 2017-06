Caixa oferece 2,2 mil imóveis, carros e motos à disposição do Acre

Da redação ac24horas 22/06/2017 13:56:21

O Feirão da Casa Própria 2017 será realizado de 23 a 25 deste mês, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre. Cerca de 2.200 imóveis estarão disponibilizados pelos mais de quinze parceiros da Caixa Econômica Federal, incluindo lojas de material de construção, revendas de carros e motos. Estarão disponíveis imóveis entre com valores que vão de R$180 mil a R$1 milhão. Trabalhadores podem usar o saldo do FGTS para comprar o imóvel.

O Feirão acontece simultaneamente, em diversas capitais brasileiras. Durante o evento, os clientes têm condições especiais de financiamento para adquirir a casa própria. Podem, ainda, simular a compra de um imóvel, além de conhecer as novidades do mercado.