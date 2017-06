Expoacre 2017: abertas 135 vagas para pequenos negócios e restaurantes no Parque

Da redação ac24horas 22/06/2017 07:35:25

A Secretaria de Estados dos Pequenos Negócios iniciou nesta quinta-feira, 22, o período de credenciamento para pequenos negócios na Expoacre 2017, de 22 a 30 de julho, em Rio Branco. São 100 vagas para ramos de artesanato, corte e costura, alimentação e ambulantes, além de 35 oportunidades para empreendimentos de alimentação, sendo 3 vagas para cozinhas comunitárias e 18 para quem se interessa em participar pela 1ª vez da festa.

As inscrições deverão ser realizadas, pessoalmente, na Secretaria de Estado de Pequenos (em frente ao Colégio de Aplicação da UFAC) no período de 26 a 28 de junho no horário das 8h às 12h e das 14 às 17h.