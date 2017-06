Bolsa Família injeta R$ 21,5 milhões em junho no Acre

Da redação ac24horas 22/06/2017 07:38:03

O programa Bolsa Família está injetando R$ 21.583.284,00 na economia do Acre neste mês de junho. Os pagamentos a 82.965 famílias em todos os 22 municípios começaram esta semana e vão até o dia 30 de junho. Em nível nacional, o programa está repassando quase R$ 2,4 bilhões aos beneficiários.

Em média, cada família acreana recebe R$260,15, o maior valor médio pago no Brasil. O valor repassado varia de acordo com o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As famílias de Santa Rosa do Purus são as que recebem mais: ali, o benefício médio corresponde a R$392,16.