Arena de Esportes Radicais recebe etapa do Arrancadão neste final de semana

Da redação ac24horas 22/06/2017 08:31:01

Pilotos e máquinas do Acre e de Rondônia se encontram nos dias 24 e 25 de junho em Rio Branco. E a Arena de Esportes Radicais já tem tudo pronto para a 1ª Etapa Regis Racing de Arrancadão, que acontecerá no sábado e domingo próximo e contará com competições automotivas em oito categorias. O evento, que tem entrada gratuita, é uma realização do Acre Auto Clube em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL). O Acre Auto Clube é uma agremiação que reúne os praticantes de arrancadão no Acre.

O secretário de Esporte e Lazer de Rio Branco, Afrânio Moura, explica que a entrada franca só será possível pelo apoio da SEMEL, que reduziu os custos do evento. “Todo mundo está convidado a participar. A Arena Race de Esportes Radicais fica localizada no Km 3 da Estrada do Quixadá”, reafirmou Afrânio Moura.

De acordo com Marcos César, presidente do Acre Auto Clube, a revista AutoDynamics, especializada em arrancadão, está apoiando o evento para que seja referenciado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). “A revista fará cobertura do evento e diz que a Arena Race de Rio Branco tem a maior pista de desaceleração do Brasil”, relatou Marcos César.