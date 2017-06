Alunos do Ifac estão na final da Olimpíada Nacional em História

22/06/2017

Orientados pela professora Blenda Cunha Moura, a equipe Farinha de Tapioca, composta pelos estudantes do campus Cruzeiro do Sul, do Instituto Federal do Acre (Ifac), João Vitor Rocha, Tainá Nogueira e Emmanuel Rosas, é a finalista do Acre na fase final da Olimpíada Nacional em História do Brasil.

O evento, que está na sua 9ª edição, está sendo promovido pela Universidade de Campinas (Unicamp) e conta com 5 fases online e a grande final presencial. O tema da prova desse ano foi “O ensino de história é um direito”, além de questões sobre a reforma do Ensino Médio e os direitos dos cidadãos que também foram destaque na Olimpíada.

Na fase final, que ocorrerá no dia 19 de agosto, em Campinas (SP), os estudantes terão que realizar uma prova escrita, que deverá cobrar conhecimentos sobre o tema geral. Medalhas de honra ao mérito, bronze, prata e ouro serão distribuídas aos finalistas, de acordo com o desempenho geral.

As demais equipes participantes do campus estão torcendo pelos seus representantes, que já iniciaram os estudos para a final. Segundo Tainá Nogueira, membro da equipe finalista, a responsabilidade dos alunos é grande e que farão o possível para trazer uma medalha. “Esses alunos já são vitoriosos, pois se destacaram entre os melhores do país, concorrendo com escolas públicas e particulares”.