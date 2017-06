Ação da Policia Militar resulta na recuperação de caminhonetes e na apreensão de armas de fogo

Assessoria 22/06/2017 11:48:51

A ação rápida das equipes de Rádio Patrulha (RP) do 3º e 4º Batalhão de Polícia Militar resultou, no final da noite desta quarta-feira, 21, na recuperação de duas caminhonetes roubadas e na apreensão de duas armas de fogo. O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Palheiral.

Segundo os militares envolvidos na ação, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) os acionou para atender uma ocorrência de roubo no bairro Isaura Parente. As guarnições de serviço se deslocaram imediatamente até o endereço repassado, onde verificaram que haviam sido roubadas duas caminhonetes, duas TVs, entre outros itens.

Uma denúncia anônima informou que o material havia sido levado para o Conjunto Palheiral, onde os militares realizaram buscas. Os supostos autores foram localizados em um terreno baldio, juntamente com as duas caminhonetes. Um dos agentes foi preso e com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições intactas.

O indivíduo detido assumiu autoria no crime e passou o endereço onde estaria o restante dos produtos roubados. No local informado foram encontradas as duas TVs, uma bolsa contendo vários documentos pessoais das vítimas e uma espingarda calibre 20. O autor e os objetos recuperados e apreendidos, foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla).