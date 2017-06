Seletivas do Festival Estudantil da Canção se iniciam este mês

Agência de Notícias do Acre 21/06/2017 07:03:36

Iniciam-se nesta quarta-feira, 21, em Brasileia, as seletivas municipais do Festival Estudantil da Canção (FEC). A etapa faz parte da fase eliminatórias do campeonato, que serão realizadas em todas as cidades participantes.

No Alto Acre o evento será realizado na Escola Kairala José Kairala, às 15h30. No dia seguinte, 22, será realizada a primeira seletiva de Rio Branco e também de Epitaciolândia. Na capital a competição ocorre no Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF), a partir das 16 horas.

Este ano, os 22 municípios do estado estão participando e os classificados de cada localidade participarão da final, que será realizada na capital, no dia 26 de agosto.

“Para ter acesso ao calendário da competição e obter informações referentes ao dia, horário e local das seletivas em cada cidade é só acessar o Facebook do evento”, explica Temyles Silva, assessora da Juventude de Rio Branco.

Edição 2017

O festival é o maior evento cultural da juventude estudantil do Acre. Nesta edição foram inscritos 721 estudantes, desses 263, só de Rio Branco. Entre os objetivos do evento estão o fomento da cultura musical nos ambientes escolares e a descoberta de novos talentos no campo das artes.

O campeonato é uma iniciativa do governo do Estado, por meio das Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e de Comunicação, da Assessoria da Juventude (Assejuv) e da Fundação de Cultura Elias Mansour, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco.