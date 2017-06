Prefeitura do Bujari divulga resultado preliminar de concurso para provisórios

Régis Paiva 21/06/2017 15:46:08

A prefeitura de Bujari divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira (20) o resultado preliminar da seleção de currículos para o preenchimento de vagas provisórias na Secretaria Municipal de Educação (Seme).

As vagas são para professor (1º a 5º ano), professor de ensino infantil, nutricionista, professor de história, professor de língua portuguesa, professor de espanhol, assistente educacional, monitor de transporte escolar, agente de merenda, motorista, auxiliar de serviços gerais.

A relação está disponível na página do DOE (<http://www.diario.ac.gov.br/>), páginas 120 a 125. Após baixar o arquivo em formato PDF no site, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Os candidatos que não concordarem com o resultado poderão apresentar recurso administrativo no prazo máximo de dois úteis após a publicação do resultado. Estes recursos deverão ser interpostos como determina o item 8 do Edital e entregues na Prefeitura Municipal de Bujari, localizado a BR 364, Km 28, Nº.900, Centro, Bujari, nos horários de 07h00 às 13h00.