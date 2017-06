Polícia prende três pessoas acusadas de tráfico de drogas e associação criminosa

Da redação ac24horas 21/06/2017 15:29:44

A Polícia Civil apresentou na manhã desta quarta-feira (21), na delegacia da Quarta Regional, a prisão de três pessoas ocorridas no município do Bujari, suspeitas pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

Segundo o informado pelo delegado Pedro Resende, após denúncias, começaram a fazer um trabalho de investigação e na tarde de ontem, terça-feira (20), conseguiram realizar o flagrante do suspeito, Paulo Ricardo Ribamar da Silva, de 25 anos, com sete barras de produto entorpecente em frente a uma escola no Bujari.



A partir de Paulo, os policiais conseguiram chegar a residência Onde estavam, Ana Cleide Canudo da Silva (29) e Wanderley Barroso da Rocha (29). Na casa, eles encontraram mais produto entorpecente caracterizando o crime de tráfico e associação criminosa.

Wanderley Barroso já tem passagens pela policia e responde em regime aberto por um crime de homicidio.

Diante dos fatos narrados, todos receberam voz de prisão e na manhã desta quarta-feira (21), devem ser encaminhados ao presídio, Francisco de Oliveira Conde (Foc).