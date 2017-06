Lima chama Marcus de “galo da madrugada e filador de café” e Farias diz: “Quer transformar a tribuna num programa do Ratinho”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 21/06/2017 11:49:42

O vereador N. Lima (DEM) voltou a chamar o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, de “galo da madrugada” e “filador” de café e Coca-Cola na sessão desta quarta-feira, 21, e incomodou a base do petista na Casa. “Além de filar café, o galo da madrugada agora fila a Coca-Cola dos garis”, ironizou.

Para o líder do prefeito na Câmara, Eduardo Farias, do PC do B, o vereador N. Lima, “notadamente, quer transformar a tribuna em um programa de auditório do Ratinho. É descortês”, disse.

Em seu discurso, N. Lima afirmava que Marcus Viana está em plena campanha para governador e por isso, no lugar de ir à solenidade de aniversário do Estado na quinta-feira passada, 15, na Gameleira, preferiu inaugurar uma obra junto com o senador Jorge Viana, no conjunto Jequitibá.