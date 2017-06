Governo comete gafe ao revelar agente da CIA: “Com a palavra os coxinhas e vira-latas”, diz Sibá

Luciano Tavares, da redação ac24horas 21/06/2017 10:18:55

O jornais informam que o governo brasileiro cometeu uma gafe internacional ao revelar a identidade de um agente da CIA, o serviço secreto dos Estados Unidos, na agenda de compromissos do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Westphalen Etchegoyen.

A informação repercute no mundo. O The New York Times foi um dos primeiros a veicular a notícia e até ironizou o fato de uma autoridade brasileira vazar esse tipo de informação. Duyane Norman é o nome do chefe do Posto da CIA em Brasília.

A revelação foi um prato cheio para o petista Sibá Machado. Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o na época deputado federal vivia espalhando a informação de que a então presidente, o PT e Lula eram vítimas de um golpe arquitetado pela Agência Central de Inteligência dos EUA.

Sibá voltou ao Facebook nesta terça-feira e aproveitou para se gabar de sua “previsão”: “Com a palavra os coxinhas e vira-latas”.