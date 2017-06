Governista diz que ausência de Petecão foi decisiva para derrota na reforma trabalhista

Da redação ac24horas 21/06/2017 06:46:25

A ausência do senador Sérgio Petecão e os votos contrários de Otto Alencar (PSD-BA) e Eduardo Amorim (PSDB-SE), ambos de partidos da base do governo, foram decisivos para a derrota do Planalto. É como avalia um dos principais auxiliares do presidente Michel Temer, o secretário-geral da Presidência da República Moreira Franco.

Segundo avaliou Moreira ao Uol, o voto do senador Eduardo Amorim foi uma surpresa para o Palácio do Planalto, visto que o discurso dos tucanos tem sido de comprometimento com as reformas, apesar das dúvidas quanto à permanência do partido na base do governo Temer.

Além do senador tucano, o ministro se disse surpreso com o voto de seu correligionário Hélio José (PMDB-DF) que, segundo ele, decidiu se alinhar ao ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), publicamente contrário às mudanças nas leis trabalhistas.