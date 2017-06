Em Rio Branco, 12 mil podem perder o benefício do Bolsa Família

Da redação ac24horas 21/06/2017 16:15:19

O benefício do Bolsa Família ajuda bastante nas despesas do dia a dia de famílias carentes, mas em Rio Branco, mais de 12 mil beneficiários podem perder os recursos porque não compareceram ainda aos postos de saúde para o acompanhamento semestral, uma obrigação aos que recebem do programa. Quem não fizer isso perderá o benefício.

Para não perder o repasse, os beneficiários devem ir até o posto de saúde mais próximo com a caderneta de vacinação, o cartão do “Bolsa Família” e o cartão da gestante (caso a beneficiária esteja grávida), para o acompanhamento e a atualização de informações. Até a manhã destra quarta, pouco mais de 8 mil beneficiários tinha procurado as unidades.

O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos sociais básicos – saúde, alimentação, educação e assistência social. Através do Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas.