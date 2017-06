Economia do Acre toma fôlego e apresenta leve recuperação na abertura de novos empregos

Da redação ac24horas 21/06/2017

Divulgado nesta terça-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra que o emprego no Acre teve uma leve recuperação em maio, com saldo de 0,88% na geração de novos empregos no período. Foram 1.948 contratações contra 1.890 demissões. É o melhor maio desde 2015, quando o Acre gerou apenas 193 novos postos de trabalho.

A construção civil foi a que mais gerou trabalho com carteira assinada. Em seguida, a agropecuária também ofertou novos empregos em maio de 2017. No acumulado do ano, no entanto, o saldo é negativo: redução de -0,50% nos postos de serviço.