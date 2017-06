Aparelho de radioterapia quebra e pacientes do Acre pedem socorro em Rondônia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 21/06/2017 14:55:49

Os deputados Jairo Carvalho (PSD) e Raimundinho da Saúde (PTN) denunciaram na manhã desta quarta-feira (21), que o aparelho de radioterapia do Hospital do Câncer de Rio Branco quebrou e por falta de manutenção os pacientes estão sendo obrigados a buscar atendimento no Estado de Rondônia.

A denúncia foi suscitada por Jairo Carvalho. “Quero demonstrar a minha indignação e deixar meu repúdio à Secretaria de Saúde do Acre. Quero pedir socorro para população. Porque as pessoas estão morrendo no Hospital do Câncer por falta de um aparelho de radioterapia”, destaca.

Carvalho informa que após receber reclamações de pacientes, visitou a unidade de saúde e constatou que o aparelho da radioterapia não está funcionando mais. As pessoas estão tendo que fazer em Porto Velho e não tem mais vaga lá. Isso é uma vergonha. E o secretário não se pronuncia sobre a situação”.

Segundo o parlamentar, as pessoas estão pedindo socorro, “deputado me ajude, as coisas aqui não funcionam, eu vou morrer. E o paciente morreu mesmo. Quem tem câncer não tem como esperar. Tem que dar prioridade. Corte de algum lugar, mas ajude as pessoas que estão morrendo no Hospital do Câncer”.

Jairo Carvalho deixa a sugestão para o governo do Acre cortar gastos de áreas que não seriam de primeira necessidade e investir na saúde pública. “Não tem dinheiro para consertar, mas tem dinheiro para liberar CECs a torto e direita, né? Corta o cabide de emprego que terá como colocar dinheiro na saúde”, finaliza.

A denúncia do oposicionista foi confirmada por Raimundinho da Saúde, parlamentar da base governista. “Há um ano, aqui da tribuna, eu havia alertado que o aparelho só funcionaria no máximo até o mês de março. E a partir dessa data, se viesse atender alguém seria de uma forma muito precária”.

O governista destaca que “os pacientes estão na fila para fazer em Porto Velho, mas só atendem no máximo 17 pessoa do Acre. Cara, é saúde, é vida. Recentemente, eu tive o desprazer de perder a mãe de meus dois filhos para o Câncer. É preciso adquirir um novo aparelho e consertar o velho”, diz Raimundinho.

Para ele, se o governo do Acre instalar um aparelho novo aparelho de radioterapia, “já tem que pensar em recuperar o velho. Quem sofre com tudo isso é o paciente e toda sua família que não pode dar um retorno para amenizar a dor de seu familiar. Isso é grave”, finaliza Raimundinho da Saúde.