“A CPI da Sehab está lenta, lenta, igual a passos de tartaruga”, diz autor da proposta

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 21/06/2017 14:23:10

Todos os sinais indicam que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para investigar a participação de servidores públicos no esquema de venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social do Acre (Sehab) não vai acrescentar novidades no caso e vai terminar em pizza.

Segundo o deputado Gerlen Dinis (PP) autor da proposta e membro da comissão, “A CPI da Sehab está lenta, lenta, igual a passos de tartaruga. Não realizaram a reunião na última terça-feira, como ficou acordado. Os deputados de oposição querem trabalhar, mostrar resultados, mas os principais cargos da comissão estão nas mãos de governista que não têm interesse”, diz o deputado.

Apesar da possível falta de interesse dos deputados Lourival Marques (PT), Raimundinho da Saúde (PTN) e Jenilson Leite (PCdoB), Diniz afirma que estaria conversando com a deputada Eliane Sinhasique (PMDB) para estabelecerem um estratégia para o funcionamento pleno da comissão. “Aguardem que teremos novidades. Nós vamos fazer a CPI andar”, garante o parlamentar.