Vereador e pastor Manuel Marcos diz que é preciso separar religião de política

Luciano Tavares, da redação ac24horas 20/06/2017 14:49:20

O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), que também é pastor evangélico, fez um discurso lúcido na manhã desta terça-feira, 20, ao comentar a relação entre política e religião: “É preciso separar política de religião. Tem o momento que é pra fazer a política e tem o momento de se dedicar a religião”, disse o parlamentar.

A declaração do vereador foi dada durante discurso de agradecimento ao governador do Acre, Sebastião Viana, pela concessão, na semana passada, dia 15, da medalha da Ordem da Estrela do Acre no Grau Grande Oficial, na solenidade de 55 anos da elevação do Acre a Estado.

O parlamentar lembrou sua trajetória na vida pública, dedicou a homenagem aos servidores da Câmara e aos seus pares, que também o cumprimentaram pela honraria recebida do Estado.